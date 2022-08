Montenegro na rentrée do PSD. “Neste Governo dos despachos quem merece ser despachado é o PS"

O líder do PSD, Luís Montenegro, acusou este domingo o PS de confundir o partido com o próprio Estado, naquela que foi a “rentrée” dos sociais-democratas, na Festa do Pontal, na Quarteira.

“Nós precisamos de saber aquilo que todos desconfiam. O Partido Socialista, que o povo quis, legitimamente, libertar do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que o povo quis que tivesse maioria absoluta no Parlamento, confunde o próprio partido com o Estado. Para o PS, o Estado e o partido são uma e a mesma coisa”, afirmou Montenegro, em discurso na festa-convívio onde estiveram 1.600 pessoas.

Para o novo líder do PSD, as baterias foram apontadas ao PS e ao Governo de António Costa: “Neste Governo dos despachos quem merece ser despachado é o PS. Não há ninguém no Governo que assuma a responsabilidade.”

Montenegro disse “não ter pressa”, sabendo que o “caminho é longo” e “não será fácil”. “Vamos ter de ultrapassar muitas dificuldades. Mas viemos mesmo para ganhar as eleições e para sermos governo em Portugal”, atirou.

Num evento que também ficou marcado pela presença do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Montenegro antecipou-se a Costa e anunciou um programa de emergência social que já foi entregue pelo seu líder parlamentar. As medidas extraordinárias que o primeiro-ministro prometeu para setembro ainda não foram reveladas.

Antes, Passos Coelho afirmou à chegada que Montenegro "tem competência para preparar uma alternativa" ao atual Governo e que se deslocou ao Algarve "para assinalar este novo ciclo do partido", manifestando o desejo de que o esforço do atual líder do partido “de reconciliação e de união possa ser colocado ao serviço do país".