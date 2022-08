MAI chamado ao parlamento sobre "falhas" no combate a incêndios

O Chega requereu a audição, com caráter de urgência, do Ministro da Administração Interna (MAI) sobre falhas no combate aos incêndios e para ser constituída uma comissão independente para investigar "os brutais incêndios" na Covilhã.

Em comunicado hoje divulgado, assinado pelos deputados Pedro Pinto e Bruno Nunes, o Chega pede "a marcação de audição com caráter de urgência, sobre os indícios das falhas reportadas no combate aos incêndios, entre as quais as relacionadas com as do SIRESP e as suas consequências ao nível das áreas ardidas, bem como das falhas generalizadas no combate aos incêndios e, em especial, relativamente ao incêndio na Covilhã".

Além do MAI, o partido liderado por André Ventura pretende que sejam também ouvidos o chefe do serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), o presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses (LBP), o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) e a presidente do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

Segundo a nota, com data de sexta-feira, os deputados destacam dois pontos aos quais querem resposta, o primeiro dos quais em relação às "falhas" do SIRESP, lembrando os fogos de Pedrógão de 2017 e que os "operacionais, autarcas e responsáveis de corporações de bombeiros que atuaram no combate aos incêndios, afirmam que o SIRESP falha consecutivamente nas situações críticas em que deveria estar a funcionar em pleno e para as quais foi, aliás, adquirido".