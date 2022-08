Presidente do PS defende coleta extraordinária sobre grandes empresas

“É necessário ir mais além, face aos que são prejudicados como aos que lucram com a crise inflacionária”, avisa o presidente do PS, apontando a “umas quantas grandes empresas que, no presente contexto inflacionário, revelam lucros excessivos ou, no mínimo, excecionalmente elevados, e que deviam ser objeto de uma coleta fiscal extraordinária, pelo menos na componente que não se destine ao reinvestimento”.

Num texto publicado no Facebook, Carlos César diz ser necessário ir mais além, quer no reforço dos apoios às famílias e empresas quer com os que lucram com a crise.

O presidente do PS, Carlos César, defende uma coleta fiscal extraordinária sobre as grandes empresas que no atual contexto inflacionário revelam lucros elevados, posição contrária à do Governo.

O presidente do PS enaltece as medidas tomadas pelo Governo, nomeadamente em relação ao programa de reforço do valor e da abrangência do “Abono de Família” e à gratuidade das creches, mas pede mais.

“São medidas importantes” - diz César - “mas é necessário fazer mais, incluindo, também, outros setores afetados no seu rendimento, promovendo, ‘já no próximo mês de setembro’ como o primeiro-ministro indiciou no mês passado, o reforço de apoios às famílias e às empresas, para que possam fazer ‘face aos efeitos da inflação’”.

Na perspetiva do presidente do PS, “devemos acompanhar, com muita proximidade e no limite das nossas finanças públicas, os efeitos que se adensam na vida das famílias e das empresas, agindo diretamente, ainda que a título extraordinário, no seu rendimento e salvaguardar bens essenciais como, por exemplo, no sector da habitação ou no acesso aos cuidados de saúde”.

“É bom que o Governo se apresse e que o faça com a expressão suficiente e adequada face às dificuldades, quer conjunturais quer estruturais, que todos sentem”, avisa Carlos César.