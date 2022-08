Caso Sérgio Figueiredo. Iniciativa Liberal acusa Costa de "sacudir água do capote"

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) acusou esta sexta-feira o primeiro-ministro de ‘sacudir a água do capote’ na questão da contratação de Sérgio Figueiredo pelo Ministério das Finanças, considerando que António Costa “tem obrigação de intervir”.

“Não entendo. É o governo dele e o senhor primeiro-ministro, ainda há poucas semanas, se meteu a revogar um despacho de um ministro seu. Quando há asneiras feitas em ministérios, o senhor primeiro-ministro não só tem a competência, como tem a obrigação de intervir”, disse João Cotrim Figueiredo aos jornalistas, à margem de uma reunião com a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), em Portimão.

Momentos antes, o primeiro-ministro tinha recusado comentar a contratação, afirmando que “os membros do Governo são livres de fazerem contratações para os seus gabinetes”.

“Não comento as composições dos membros dos gabinetes dos governos. Como sabemos, os membros do Governo são livres de fazerem contratações para os seus gabinetes, e eu não faço comentários”, afirmou António Costa em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à creche Luís Madureira, na Amadora (Lisboa).