PSD do Seixal repudia "processo de substituição" do presidente da Câmara Municipal

Hoje, em comunicado, o PSD do Seixal, partido que tem um vereador sem pelouro no executivo camarário, refere que, apesar de se saber "há meses" da renúncia de Joaquim Santos, falta ainda perceber se é voluntária ou "forçada pelo PCP".

O presidente do município do Seixal será substituído pelo atual vice-presidente, Paulo Silva.

O PSD do Seixal repudiou hoje o "processo de substituição" do presidente da Câmara Municipal, Joaquim Santos (CDU), que anunciou na quarta-feira que irá renunciar ao cargo, quase um ano depois de ter sido reeleito.

Segundo o PSD do Seixal, ainda na quarta-feira, durante uma reunião do executivo, o vereador social-democrata, Bruno Vasconcelos, questionou o presidente da autarquia sobre a sua eventual renúncia e este respondeu que continuaria no cargo.

Horas depois, Joaquim Santos anunciou no Facebook a renúncia.

"Através deste triste processo, pode-se concluir que o PCP premeditou esta renúncia e esta substituição ainda antes das eleições autárquicas de 2021 com o intuito claro de ludibriar os eleitores, apresentando candidatos, não para os quatro anos do mandato, mas apenas para completarem o tempo que o partido considerou necessário para operar às substituições dos cabeças-de-lista eleitos no quadro do seu exclusivo interesse", acusa o PSD do Seixal.

Na mesma nota é recordado que também o presidente da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires, António Santos, já renunciou ao cargo, considerando o PSD do Seixal que se avizinha "igual destino em relação ao presidente da Junta de Freguesia de Amora, Manuel Araújo".

Joaquim Santos, engenheiro civil, foi eleito presidente da Câmara Municipal do Seixal em setembro de 2021, pela CDU, para o terceiro mandato.

Na últimas eleições autárquicas, a CDU conquistou cinco mandatos, o PS quatro e o PSD um. Faz ainda parte do executivo o vereador independente Henrique Freire, que foi eleito pelo Chega, mas afastou-se, entretanto, do partido.