Costa "cavalgou mais ao centro, beneficiando da proximidade ao Presidente", diz Marcelo

É um claro elogio a António Costa e à postura que este tem mantido em relação ao Presidente da República e vem do próprio chefe de Estado.

Numa entrevista a transmitir pela CNN Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa diz mesmo que o primeiro-ministro, António Costa, é “um bom mata-borrão”.

“Ele é muito rápido a sugar as coisas. Tem-se uma ideia e ele é um mata-borrão; um bom mata-borrão, porque é rápido.”

O Presidente da República também afirma que Costa utiliza ideias e expressões suas e as torna de uso corrente e dá o exemplo da expressão “bolha político-mediática”.

“Utilizou uma expressão que eu tinha lançado que é a ‘bolha político-mediática’. Antigamente falava-se em classe política, agora é mais sofisticado. Mais importante que a classe política é a bolha mediática”, exemplifica.

Montenegro "dá alguns sinais" de mudança

Já quanto à sua família política, Marcelo diz que a direita cometeu um erro que nunca percebeu, ao manter-se distante de Belém.

“É que os sucessivos líderes de direita, em vez de colarem em mim, descolaram ostensivamente de mim. E quem é que colava a mim? O primeiro-ministro e o PS.”

Mas segundo Marcelo, as coisas podem estar a mudar, notando que “o primeiro que dá alguns sinais de perceber isto é o atual líder do PSD”.

No entender do Presidente, Luís Montenegro “percebeu que podia, de alguma maneira, estar ali próximo de alguém que, sem estar a fazer nenhum frete partidário, no entanto, abria espaço. É o que faz o primeiro-ministro desde sempre”.

Segundo Marcelo, Costa “percebeu que podia cavalgar mais ao centro, beneficiando da proximidade do Presidente. E eu não percebi porque é que o PSD deu de barato".

Nesta entrevista, o Presidente deixa ainda claro que “o terreno de eleição do Governo” é a Assembleia da República, onde tem maioria absoluta, advertindo, no entanto, que “o terreno mais ingrato chama-se rua”.

A entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa à CNN Portugal será transmitida esta quinta-feira à noite.