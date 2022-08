CDS-PP pede demissão da ministra da Agricultura

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, exigiu a demissão da ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, argumentando que as suas declarações sobre a CAP "configuram a absoluta instrumentalização do Estado em favor do PS".

"As declarações da ministra da Agricultura configuram a absoluta instrumentalização do Estado em favor do PS, ou de quem é próximo ou apaniguado do PS, sendo o contrário motivo de perseguição, ou discriminação pela tutela", defendeu Nuno Melo, em comunicado.

Instada hoje pelos jornalistas a responder a críticas dirigidas à tutela pelo secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que disse ser "inexistente" a resposta do Governo para mitigar o impacto da seca no setor da produção e alimentação animal, a ministra devolveu a pergunta.

"É melhor perguntar porque é que durante a campanha eleitoral a própria CAP aconselhou os eleitores a não votar no Partido Socialista", disse a ministra.