Ex-jornalista vai ganhar mais como consultor do que o próprio ministro das Finanças

O deputado exclui da comparação as despesas de representação a que um membro do Executivo tem direito, porque não fazem parte do rendimento tributável.

O ex-diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo vai receber 5.833 euros brutos mês, como consultor do ministro das Finanças. Um valor acima do salário base ilíquido de um ministro, que é de 4.767 euros.

"A comparação não se pode fazer assim, porque as despesas de representação são valores que dizem respeito às funções do ministro e à necessidade de ter alguns valores para se apresentar condignamente em atos oficiais. Portanto, a comparação deve ser feita nos salários base, porque esses é que pagam cada uma das funções. E no salário base temos um consultor a receber mais do que um ministro", diz.

Rui Rocha insiste que este caso coloca questões de ordem ética "que têm a ver com esta ligação entre alguém que, como diretor de um canal privado de televisão, contrata um ministro para determinadas funções e, depois, aparece na equipa desse ministro, aparentemente a ganhar mais do que esse ministro. Há aqui demasiada proximidade. Seria desejável que estas relações não tivessem este nível de proximidade".

O contrato, com data de 12 de agosto, vai ser assinado nos próximos dias e divulgado no Portal BASE e prevê que Sérgio Figueiredo prepare “estudos e propostas, nomeadamente a auscultação dos stakeholders relevantes na economia portuguesa, no âmbito da definição, implementação e acompanhamento de políticas públicas e medidas a executar, da avaliação e monitorização dessas políticas” e aconselhar “nos processos internos de tomada de decisão”.

O ex-diretor de informação da TVI fica, também, obrigado a “recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo”.