Sérgio Figueiredo nas Finanças causa “dano ao jornalismo e à qualidade da democracia”

A contratação de Sérgio Figueiredo, ex-diretor de informação da TVI, para o Ministério das Finanças causa “dano ao jornalismo e à qualidade da democracia”, afirma Luís Santos, professor da Universidade do Minho e especialista em comunicação.



“O Sérgio Figueiredo já deixou o jornalismo há dois anos. Não querendo olhar especificamente para a situação dele, a ideia de que existe uma porta giratória entre apoio a atividades do Governo ou políticas e o jornalismo é uma ideia que traz dano à credibilidade da profissão”, afirma Luís Santos, em declarações à Renascença.

Este e outros casos reforçam a “imagem pública de algum desprestígio para o jornalismo”, uma ideia “profundamente errada para a maioria dos jornalistas”, sublinha.

Luís Santos considera que o jornalismo está cada vez mais fragilizado, na relação com as fontes e com o poder devido à crise no setor.

“Um académico americano dizia que a relação entre os jornalistas e as fontes era uma espécie de uma dança: às vezes puxava uns, às vezes puxava outro. Há já muitos anos que no jornalismo esta relação entre as fontes e os jornalistas deixou de ser uma dança. Eu diria que um dos parceiros arrasta o outro pelos cabelos. E isto já acontece há muito tempo e traz muito dano ao jornalismo e à qualidade da democracia, em última análise”, alerta o especialista em comunicação social.