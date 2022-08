Marcelo promulgou diploma sobre infraestruturas e equipamentos das forças de segurança

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma do Governo que estabelece a programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança e serviços do Ministério da Administração Interna, indicou esta segunda-feira o portal da Presidência.

O Governo aprovou em 28 de julho um investimento de mais de 607 milhões de euros para melhorar e modernizar as infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança.

O investimento está previsto no âmbito da programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna, um compromisso plurianual até 2026.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, explicou que se trata de um investimento superior a 607 milhões de euros que dá continuidade a um programa de investimentos iniciado em 2017 e no âmbito do qual já foram executados mais de 340 milhões de euros.

A maioria da verba aprovada destina-se a infraestruturas (236 milhões de euros) e aos sistemas de tecnologia de informação e comunicação (250 milhões de euros).

Há ainda cerca de 64 milhões de euros para a compra de novos veículos e 11,5 milhões de euros para a aquisição de novas armas "mais adequadas às exigências das ameaças e risco", segundo o ministro.

Está também prevista a aquisição de equipamentos de proteção individual para os polícias, no valor de 15 milhões de euros, equipamentos para funções especializadas, no valor de 22 milhões de euros, e equipamento de apoio à atividade profissional, no montante de cinco milhões de euros.