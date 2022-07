PSD pede ao Governo "resposta urgente" sobre grávida que perdeu bebé em Santarém

Os deputados do PSD eleitos por Santarém enviaram um requerimento ao Governo onde pedem uma "resposta urgente sobre a situação da mulher grávida que perdeu o bebé" quando o serviço de Urgência de Obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo estava encerrado.

Os eleitos sociais-democratas querem que as conclusões do falecimento do bebé, cuja mãe era seguida no Hospital de Abrantes, mas teve de se deslocar até ao Hospital Distrital de Santarém, "por suspeita de início de trabalho de parto", sejam enviados à Assembleia da República.

Os deputados do PSD requereram também que o inquérito anunciado pelo Governo ao falecimento de um outro bebé, em junho, no Hospital das Caldas da Rainha, seja igualmente endereçado à Assembleia da República.