Pedro Nuno Santos responde a Montenegro. “Não é o PSD que me confere autoridade política”

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, desvalorizou esta sexta-feira as declarações do presidente do PSD, Luis Montenegro, sobre a gestão do dossier do novo aeroporto de Lisboa.

“Não é o líder do PSD que me confere autoridade política”, disse o governante em declarações aos jornalistas, um dia depois de Montenegro ter destacado que só fala com António Costa e não com o ministro sobre as soluções para um novo aeroporto que sirva Lisboa. "O atraso do aeroporto tem 50 anos", adiantou.



"Eu antes de mais lamento o estilo desrespeitoso e ofensivo para com os adversários políticos, normalmente quando não se tem substância ofende-se o adversário. E não é o líder do PSD que me confere ou não autoridade política, é o primeiro-ministro."

Pedro Nuno Santos aproveitou ainda para pedir a Montenegro que esclareça o que pretende para solucionar a questão do aeroporto de Lisboa, se obras no Humberto Delgado, se avançar com a construção de outro aeroporto nos arredores da capital.

Ontem, o líder dos social-democratas voltou a tecer críticas a Pedro Nuno Santos, dizendo que o ministro tem "andado desnorteado".

Também ontem, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, deixou um aviso ao PSD de que é o ministro das Infraestruturas que continua com a pasta do novo aeroporto.