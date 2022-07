​André Ventura alerta para risco de "conflito físico" no Parlamento

O líder do Chega admite risco de "conflito físico" na Assembleia da República. André Ventura foi recebido esta sexta-feira pelo Presidente da República.



No final do encontro, no Palácio de Belém, André Ventura disse acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa tudo fará para controlar o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

André Ventura revela ter avisado Marcelo Rebelo de Sousa sobre os riscos de o Parlamento se tornar um espaço de confrontos entre deputados.

“Eu disse ao Presidente da República que, ao não exercer nenhuma influência sobre o presidente da Assembleia da República, a possibilidade de um escalar de conflito físico, verbal e político é real. E ninguém quer ver no Parlamento situações como já vimos noutros países do mundo, em que deputados desentendidos uns com os outros quase à batatada no hemiciclo", alertou o líder do Chega.

À saída da reunião com o Presidente da República, que durou 45 minutos, André Ventura disse que ficou com a perceção que o chefe de Estado irá discretamente, nos bastidores, fazer com que o presidente do Parlamento se iniba de comentar e censurar iniciativas legislativas do Chega.

"O Presidente da República pode fazê-lo de forma discreta e eu fiquei convencido, pela reunião que tivemos, que o Presidente da República foi sensível aos nossos argumentos e que tudo fará, inda que de forma discreta, de chamar á atenção que a escalada do conflito não interessa a ninguém", disse o líder do Chega.