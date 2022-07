PS impede MAI no Parlamento, PSD diz que “não é maneira de governar”

O PSD não entende por que razão é que os socialistas recusaram a audição do ministro da Administração Interna no Parlamento, para esclarecer o encerramento de esquadras da PSP e a falta de polícias.

O pedido foi feito na segunda-feira pelo PSD que queria ouvir o ministro José Luis Carneiro antes da pausa para férias, mas os socialistas remeteram para uma deliberação que estabelece o calendário parlamentar.

"O que está a fazer o Governo? Não sabemos, queremos saber, mas o PS não deixa. Isto não é maneira de governar, isto não é maneira de permitir o exercício da oposição e o PSD tem de denunciar isto”, disse o deputado Paulo Rios de Oliveira.

O deputado social-democrata mostrou-se ainda preocupado com alguns dos esclarecimentos públicos que José Luis Carneiro tem prestado. "O senhor ministro tem respostas que nos deixam ainda mais preocupados. Quando fecham esquadras, ele não sabia; quando fecham as esquadras físicas, parece que vão abrir as esquadras móveis; quando vão entrar mil agentes, parece que também vão sair mil agentes", exemplificou.

Paulo Rios de Oliveira considerou ainda que, a ser verdade que "o número de efetivos em média por cada 100 mil habitantes é superior à média europeia", o encerramento de esquadras por falta de pessoal "é a confissão completa que o assunto é antes de mais um assunto de gestão".

Sobre a abertura de esquadras móveis, Paulo Rios de Oliveira classificou essa solução como "um paliativo, um remedeio, pode ser uma urgência, não é uma solução de recurso. Dizer que se fecha uma esquadra física e nós abrimos duas móveis, isto se não fosse grave, era de rir", disse o deputado do PSD, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República.