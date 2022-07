Jornadas Mundiais da Juventude. Carlos Moedas diz que Laurinda Alves continua a ser “pilar fundamental”

O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que Laurinda Alves continua a ser uma peça fundamental na organização da Jornada Mundial da Juventude.

Foi a resposta de Carlos Moedas aos vereadores do PS e do BE que questionaram a maioria PSD-CDS a propósito da transferência da coordenação do evento para o vice-presidente da câmara, Filipe Anacoreta Correia.

Moedas recusa quaisquer polémicas neste caso e classifica como excelente o trabalho da vereadora independente.

“É um pilar fundamental destas jornadas tem sido e será a vereadora Laurinda Alves. O trabalho que ela tem feito tem sido excelente”, elogiou.