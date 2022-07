CM Lisboa quer contribuir na criação de monumento ao general Vasco Gonçalves

"É óbvio que, para nós, será sempre uma honra e um gosto continuar a homenagear o senhor general Vasco Gonçalves", reforçou o presidente da Câmara de Lisboa, manifestando a disponibilidade do município de trabalhar com Associação Conquistas da Revolução: "Vou dar ordem para que isso aconteça e para que se possa começar a trabalhar nesse sentido".

O presidente da Associação Conquistas da Revolução decidiu apresentar a proposta na reunião pública da câmara, por "não ter havido qualquer resposta" do autarca Carlos Moedas a três pedidos de reunião, o primeiro enviado em 14 de fevereiro deste ano, depois em 02 de março e em 08 de abril.

Manuel Begonha, presidente da associação criada em 2012 para preservar a memória, vida e obra do militar e político que foi primeiro-ministro durante quatro governos provisórios a seguir à Revolução do 25 de Abril, disse que a criação de um monumento para recordar a vida e obra do general Vasco Gonçalves (1921-2005) é "de excecional valia para o município de Lisboa e para Portugal", indicando que a elaboração do projeto foi aceite pelo arquiteto Álvaro Siza.

Em janeiro deste ano, em declarações à agência Lusa, o responsável da associação sublinhou que as celebrações do centenário do nascimento do general Vasco Gonçalves "já estão a decorrer desde 2021, com várias iniciativas, mas a criação do monumento ao pensamento relevante deste homem seria o ponto alto, e muito importante, para avivar a memória de um exemplo, sobretudo para os jovens".

Sobre as razões pelas quais a cidade deveria acolher um monumento a Vasco Gonçalves, o presidente da Associação Conquistas da Revolução apontou várias: "Foi do grupo dos que constituíram o MFA [Movimento das Forças Armadas, movimento militar responsável pela Revolução do 25 de Abril de 1974], era o oficial mais graduado, ocupou todas as funções públicas que na altura era possível ter, até chegar a primeiro-ministro de quatro governos provisórios".