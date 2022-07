​Por que é que o Governo e Marcelo não vão aos incêndios?

Veja também:

O trauma que representou Pedrógão Grande mudou tudo. Provocou marcas profundas nas populações, mas também no comportamento dos principais atores políticos na abordagem aos incêndios.



Se, em junho de 2017, o Presidente da República e o Governo em peso se deslocaram ao cenário dantesco de chamas e de pessoas que sofriam em direto, em julho de 2022, os mesmos protagonistas assistem e decidem, mas ao longe. Assumidamente ao longe.

No dia 11 de julho, já com diversos incêndios a lavrar pelo país - vários no Porto e Vila Real, por exemplo - entrou em vigor a situação de contingência que durou quase uma semana devido à previsão de temperaturas anormalmente altas.

Foi uma semana em que politicamente se restringiram liberdades e toda a máquina de combate aos incêndios - centralizada na Proteção Civil - foi posta à prova, sem um único político ter ido ao terreno. Nem o Presidente da República, nem o primeiro-ministro, nem ninguém do Governo.

Relatório demolidor

A explicação está nas conclusões da Comissão Técnica Independente que, em julho de 2017, elaborou o relatório sobre os incêndios que ocorreram em Pedrógão Grande entre 17 e 24 de junho.

Trata-se de um documento arrasador para o próprio poder político, onde se pode ler que "há muito a aprender do mau que foi", acusando os protagonistas políticos de se terem intrometido "na condução de uma operação de socorro tornando a zona de posto de comando, que deve ser uma área preservada, para nela se poder ter a calma possível para se tomarem decisões, num circo de permanente de promiscuidade entre elementos da estrutura operacional e jornalistas, com resultados bem nefastos".

No relatório lê-se ainda que "o comando operacional no terreno caiu sistematicamente em preocupações com os VIP as quais se adicionavam à já de si dramática situação operacional" e que "as informações de natureza operacional eram fornecidas de forma aparentemente oportunística, pelo poder político".

Face a estas críticas e ao dramatismo das altas temperaturas que fazem prever o pior, o Governo - conduzido em 2022 e em 2017 pelo mesmo primeiro-ministro - e o próprio Presidente da República optaram nos incêndios deste ano ( que já provocaram três mortes) por fazerem diferente. Assumidamente diferente.