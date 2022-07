Pedro Nuno Santos diz que para "ganhar o respeito do povo" é preciso "prometer e concretizar"

O ministro as Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, recusou esta terça-feira falar sobre as polémicas à volta da decisão sobre a instalação do novo aeroporto de Lisboa e disse que “para ganhar o respeito do povo” é preciso “prometer e concretizar”. “Estou na política para trabalhar e sinto-me bem quando conseguimos concretizar porque é isso que a população espera. Temos de ter a capacidade de prometer e fazer, concretizar. É só assim que ganhamos o respeito do povo”, disse Pedro Nuno Santos em resposta à comunicação social. Em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, quando falava aos jornalistas à margem da assinatura de protocolos na Câmara Municipal, Pedro Nuno Santos disse de imediato que “compreendendo a insistência”, não falaria sobre o novo aeroporto. “Não tenho nada para dizer sobre esse tema”, disse. O ministro – que foi a Gaia presidir a uma cerimónia onde foi revelado que a Infraestruturas de Portugal (IP) se compromete a fazer, a partir de setembro, um estudo de viabilidade sobre a substituição de passagens superiores pedonais por interiores na Linha do Norte, um tema que tem gerado muita contestação a nível local – disse que é preciso ter “capacidade de prometer e fazer, concretizar”.

Já no discurso, Pedro Nuno Santos falou da ferrovia e apelidou os projetos atuais nesta área de “verdadeira revolução”. “Não tem precedente na história recente do nosso país o que estamos a fazer na ferrovia. Concentrámo-nos durante décadas no automóvel e deixámos para trás o melhor e mais importante meio de transporte do futuro que é o comboio. Ainda bem que hoje também começam a aparecer os exigentes”, referiu. E, perante o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, e do presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues (PS), disse que Gaia “vai estar no eixo da nova linha Porto-Lisboa, Porto-Vigo”, no “grande investimento infraestrutural para a próxima década”. “Gaia vai pontuar e ganhar mais centralidade na região norte”, referiu. À margem, sobre esta matéria, o governante apenas apontou que o projeto será apresentado “nos próximos meses”.