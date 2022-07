IL acusa embaixada russa de "atentado inaceitável à liberdade de expressão"

A embaixada russa sublinhou ainda que as palavras do cantor são passíveis de consequências penais.

"A Embaixada da Rússia continua a vigiar os interesses dos cidadãos russos residentes em Portugal, e nenhumas provocações ignóbeis contra eles ficarão sem resposta", refere a diplomacia de Moscovo, em comunicado.

O Governo português, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, repudiou o "tom e conteúdo" do comunicado da Embaixada da Rússia sobre um concerto de Pedro Abrunhosa onde este músico condenou a guerra na Ucrânia e defendeu a liberdade de expressão como "inalienável".

"Foi transmitida à embaixada da Federação Russa, através dos canais diplomáticos, o repúdio pelo tom e conteúdo do comunicado da embaixada relativo ao concerto do músico Pedro Abrunhosa", adiantou à agência Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A mesma fonte do ministério liderado por João Gomes Cravinho destacou ainda que foi sublinhada à embaixada russa "a liberdade de expressão, com particular ênfase no domínio cultural e artístico, como um valor inalienável em Portugal".

[notícia corrigida - IL apresenta um voto e não um requerimento]