André Ventura garante "fiscalização" ao uso dos dinheiros públicos

O líder do Chega, André Ventura, garantiu hoje, nos Açores, que o partido "vai continuar a denunciar e a fiscalizar" o uso dos dinheiros públicos, seja no parlamento regional, seja no nacional.

Este é "um trabalho que o Chega vai continuar a fazer no parlamento regional: denunciar e fiscalizar, nomeadamente estas obras, e exigir que elas sejam cumpridas no calendário", disse.

André Ventura falava depois de uma visita às obras no porto das Lajes das Flores, nos Açores, que ficou praticamente destruído na sequência da passagem do furacão Lorenzo, em outubro de 2019.

Na altura, o líder do Chega sustentou que a sua visita pretende mostrar a atenção do partido à "reconstrução" daquela infraestrutura e mostrar a sua "preocupação" com a fiscalização em matéria de "uso dos dinheiros públicos".

No parlamento nacional, o Chega vai continuar a exigir que o Governo "cumpra" com aquilo com que se "comprometeu" com "os açorianos e, em especial, com os florentinos", acrescentou André Ventura.