Costa após reunião com Montenegro: “É importante que haja acordo sobre novo aeroporto”

“Não sei se vai haver, mas é importante que haja acordo sobre o novo aeroporto”, disse o primeiro-ministro, António Costa, no final da primeira reunião com o novo líder do PSD, Luís Montenegro, na residência oficial, em São Bento.

Após um encontro de mais de três horas e meia, António Costa disse aos jornalistas que conversou com Luís Montenegro sobre um conjunto alargado de temas, incluindo o novo aeroporto de Lisboa.

"Sobre o aeroporto cada um trocou as informações de que dispõe e ficámos de voltar a falar", referiu o primeiro-ministro.

"Todos temos consciência da urgência de tomarmos uma decisão, mas não pode ser apressada. Não procuramos chegar a um acordo. Cada um transmitiu as informações que dispõe sobre a matéria, o Dr. Luís Montenegro informou-me do trabalho que está a fazer no PSD para ele próprio ter uma posição mais consolidada e ficámos de voltar a falar numa próxima oportunidade", adiantou António Costa.



O primeiro-ministro descreveu como "agradável", "interessante" e produtiva a "longa reunião" com o líder da oposição.

Segundo o chefe do Governo, além do aeroporto, também falou com Luís Montenegro sobre política externa, defesa, segurança interna, questões financeiras.

"Foi uma oportunidade de, de forma serena, termos uma vista geral sobre a situação do país, as questões que se colocam à União Europeia e em sede internacional", adiantou.

Foram também estabelecidas "metodologias de trabalhos e novos pontos de contacto" com a nova liderança do PSD, que sucede à equipa de Rui Rio.