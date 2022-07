Deputados do Chega abandonam hemiciclo em protesto

O debate sobre a revisão da lei de estrangeiros deixou hoje o Chega isolado e gerou um momento de tensão com o presidente da Assembleia da República, que culminou no abandono do hemiciclo pelos deputados do partido de André Ventura.

A bancada parlamentar do Chega saiu do plenário da Assembleia da República a meio de uma intervenção de Augusto Santos Silva, quando este respondia diretamente às críticas de André Ventura que acusou o presidente do parlamento de não ser isento e representar o PS nas suas funções.

A troca de argumentos começou depois de uma intervenção do líder do Chega, no debate sobre uma proposta do Governo que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, três projetos de lei do Livre e uma iniciativa do Chega.

André Ventura acusou o Governo de querer que os imigrantes "venham de qualquer maneira" para o país e atirou: "Só há uns que nunca têm prioridade no discurso do Governo, os portugueses que trabalharam toda a vida, que pagam impostos e estão a sustentar o país".