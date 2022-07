🔴 Veja em direto. Governo enfrenta debate do Estado da Nação

A inflação, o agravamento do custo de vida dos portugueses e os desafios económicos, dos problemas na saúde ao caos aeroportos, passando pela vaga de incêndios, serão alguns dos temas em destaque no debate do Estado da Nação, que começa pelas 15h00, na Assembleia da República.

O debate de balanço do ano político acontece após meses atribulados para o executivo de António Costa, que teve de enfrentar algumas crises.

Este também será o primeiro Estado da Nação da nova liderança do PSD. Luís Montenegro vai assistir ao debate no seu gabinete na Assembleia da República, dizendo que esta presença significa “o apoio ao grupo parlamentar”.

O debate inicia-se pelas 15h00 e tem a duração de 221 minutos, divididos entre abertura, debate e encerramento.

A sessão começa com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa, sujeito a perguntas dos grupos parlamentares e dos deputados únicos, seguindo-se a discussão, que é encerrada pelo Governo.

O PSD vai ser o primeiro a questionar o primeiro-ministro e será também a ‘estreia’ de Joaquim Miranda Sarmento, que foi eleito líder parlamentar na semana passada com 59%, um resultado bastante abaixo do seu antecessor, Paulo Mota Pinto, que tinha sido eleito em abril com 92% dos votos, mas que marcou eleições antecipadas a pedido de Luís Montenegro.

O debate do estado da nação vai ser antecedido por uma declaração do Chega, decidida em conferência de líderes.

Também pode ver o debate através do site da ARTV.