Primeiro-ministro respondeu com "folclore político" à "substância" do PSD, critica Montenegro

O líder do PSD criticou o primeiro-ministro por ter respondido com "folclore político" ao "conteúdo e substância" do partido, durante o debate do Estado da Nação, no parlamento.

No final de debate, em reação aos jornalistas, Luís Montenegro felicitou os deputados sociais-democratas por terem feito intervenções sobre "as preocupações dos portugueses".

E aponta "um momento hilariante" em que António Costa referiu uma dessintonia do PSD, "depois da maior dessintonia de sempre de um Governo", referindo-se ao caso do aeroporto com Pedro Nuno Santos.

"O essencial da nossa intervenção centrou-se nos elementos de empobrecimento do povo português e o primeiro-ministro a isso não respondeu", lamenta.



Questionado pelos jornalistas, Montenegro voltou a assumir que tem "uma grande honra em ter estado ao lado de Passos Coelho", durante a última governação social-democrata.

"Pergunto se António Costa tem o mesmo orgulho de ter estado ao lado de Sócrates e Guterres", ironiza, ainda.