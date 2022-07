Montenegro diz que Governo está a ganhar muito dinheiro com a crise

O líder do PSD acusa o Governo de estar a ganhar muito dinheiro com a crse inflacionista que atinge atualmente a Europa.

Em entrevista à CNN Portugal, a primeira desde o congresso do partido, Luís Montenegro pede que o Executivo alargue até ao final do ano o apoio no valor de 60 euros.

"Se o governo alargar, vai gastar cerca de 256 milhões de euros, num universo de disponibilidade que supera três mil milhões de euros. Não estamos a agravar as contas públicas", defende.

O social-democrata considera que o primeiro-ministro está a brincar com a governação, dando o exemplo do conselho de ministros extraordinário, em véspera do debate do Estado da Nação.

O líder do PSD critica a "pressa" para assinar o acordo entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

Luis Montenegro foi questionado ainda sobre a opinião do PSD sobre o novo aeroporto de Lisboa, mas recusa dizer o que pensa, apesar de garantir que vai colaborar com o Governo.



No que toca aos incêndios, o líder da oposição discora de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse recentemente que Portugal está mais preparado do que há cinco anos.

"Não tenho tido notícias do terreno coincidentes com essa opinião", indica.