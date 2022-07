Ministra da Defesa: “Nunca tivemos tantos meios aéreos” para incêndios

A responsável pela pasta da Defesa Nacional mencionou ainda foram executados um total de “38 projetos, dentro do planeado”, além de “sistemas de informação e gestão, comunicações táticas; medidas para consolidar segurança militar no Exército; locação das aeronaves C295; modernização e reequipamento dos mergulhadores sapadores e o programa do KC390”.

Por outro lado, reconheceu a existência de “problemas relacionados com o número de horas de voo, relacionados com questões meteorológicas, disponibilidade de tripulantes de operação [que estavam a ser formados] e indisponibilidade de aeronaves por causa de incidentes. Apesar de tudo, voaram um número superior de horas este ano, relativamente ao ano passado”.

A ministra constatou que existem muitos incêndios, “mas naturalmente temos os outros meios, a vigilância e a prevenção, as patrulhas do exército e da marinha contribuem também para o dispositivo e juntam-se à Proteção Civil. A Força Aérea tem tido participação ativa, na gestão dos contratos [das aeronaves], embora não seja ela quem decide o dispositivo nem as missões”.

Com o secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, na sala, o PSD questionou ainda a ministra sobre a recente decisão do Tribunal de Contas, que recusou visto para a contratação da IDD Portugal Defence (entidade pública que promove a competitividade da economia de defesa), para assessorar o processo de compra de Navios Patrulha Oceânica (NPO), apontando receios acrescidos na contratação “in house” e limitação da concorrência.

Ora, sendo o secretário de Estado, na altura da assinatura do contrato, o presidente do conselho de administração da IDD, o deputado social-democrata Paulo Moniz quis saber, se “naquilo que vier a ser o tema dos NPO, ele ficara impedido por razões éticas e de princípio, de se pronunciar sobre esta matéria”, uma vez que “está em causa a ética e princípios que os juízes, explicitamente, mostram preocupação”.

Helena Carreiras não respondeu à questão de imediato, mas no decorrer da audição acabou por afirmar que: “se houver desconfiança de que é um processo que pode trazer riscos mitigados, não nos podemos esquecer do grande escrutínio político e público que temos sobre ele”.

E acrescentou: “deposito total confiança, não creio que com esta atenção toda sobre o processo seja possível inventar acusações que não têm qualquer fundamento. Temos de ter muita atenção neste processo onde é suscetível surgirem problemas, é verdade, e isso todos sabemos. Se o tribunal decidir que não é este o modelo, que devemos continuar a pagar o dobro para fazer com outra agência, teremos de analisar a questão”.

Posteriormente, a ministra voltou ao assunto, para destacar a importância da IDD Portugal Defence.

“Estamos a falar de entidades públicas, seria diferente se fossem privadas. É pública e com a intenção de valorizarmos, com recurso aos nossos meios, a base tecnológica da defesa. Faremos com cuidado, é um modelo novo de gestão que queremos que funcione para bem do país, controlando todos os riscos que estes casos têm, e foi por isso que recorremos da decisão do Tribunal de Contas relativamente ao visto”, observou.

Sobre a ajuda à Ucrânia, de acordo com informação prestada pela ministra, Portugal enviou 315 toneladas de material militar, que chegaram mais tarde do que o desejado devido a necessidades de coordenação e para não gastar dinheiro no transporte.