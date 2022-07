Marcelo concorda com Costa: "É muito difícil explicar que não estamos piores do que há um ano"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, concorda com o primeiro-ministro na hora de dizer que o país "está pior" do que há um ano.

O chefe de Estado aponta para a inflação acentuada pela guerra na Ucrânia como principal explicação.

"Eu acho que é muito difícil explicar aos portugueses que não estão piores do que estavam antes do começo da guerra, antes da inflação, da subida dos preços dos combustíveis e de vários bens básicos", disse o Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas na Gulbenkian, em Lisboa.



No dia em que assinalou o aniversário da morte de Calouste Gulbenkian, o presidente da República não tem dúvidas de que "é muito difícil de explicar aos portugueses que essa situação não seja pior do que aquela que havia no final do ano passado".



