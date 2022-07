Estado da Nação. Costa ignora 17 perguntas dos deputados e acusa oposição de só falar de "caos"

Cidadao

20 jul, 2022 Lisboa 18:06

Quando começam as perguntas "difíceis", o Costa pensa com nostalgia, como eram bons os tempos de Rui Rio onde os debates eram mornos, e faz de conta que não ouve as perguntas. Típico de um distribuidor / gestor de Poder, que tem uma Maioria absoluta mas nenhum plano, além do de navegar à vista da costa ...