Primeiro-ministro almoçou com chefes militares

O primeiro-ministro almoçou hoje em São Bento com o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e com os chefes militares da Armada, Exército e Força Aérea para analisar os desafios que se colocam à Defesa Nacional.

"Reuni hoje ao almoço com o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas [almirante Silva Ribeiro] e os chefes do Estado-Maior dos três ramos", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Nesta sua mensagem, o líder do executivo adianta que, durante o encontro, foram passados "em revista alguns temas estratégico-militares da atualidade internacional e os desafios que nesse contexto se colocam às Forças Armadas".

"Realçando o papel insubstituível que têm na salvaguarda da paz e na proteção da nossa liberdade e independência, agradeci a disponibilidade e prontidão com que os nossos militares, dentro e fora do país, cumprem as suas missões em prol da segurança de Portugal e dos Portugueses", acrescentou António Costa.