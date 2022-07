Mais de 330 escolas que passam para os municípios são de intervenção urgente ou muito urgente

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, afirmou hoje que 335 das escolas que vão passar para os municípios no âmbito da descentralização são de intervenção urgente ou muito urgente e que o Governo vai assumir essas obras a 100%.

A ministra referiu que há uma lista de edifícios escolares que vão ser intervencionados (requalificados ou reabilitados) no âmbito da descentralização para os municípios, das quais "32 escolas são consideradas muito urgentes e 303 são consideradas urgentes", pelo que "vão ser a prioridade absoluta" do Governo.



"As outras ficarão para mais tarde, porque, sendo prioritárias, não têm necessidades tão urgentes", acrescentou.

Ao todo serão 451 escolas cujas obras de construção, recuperação e reabilitação serão financiadas pelo Governo. .

A ministra destacou que, no acordo com os municípios, "está previsto que a intervenção será totalmente realizada pela administração central ou, caso sejam os municípios a fazê-lo, serão comparticipados a 100%".

Segundo Ana Abrunhosa, no caso destas obras de reabilitação não está inscrito um valor de referência no acordo, que define apenas as prioridades.

"Qualquer valor que colocássemos era um valor irrealista. Tendo em conta o estado da construção, qualquer valor que colocássemos sem termos o projeto de execução, era irrealista", considerou.