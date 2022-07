​Luís Montenegro: “Se o PS não está capaz de governar, pode ir embora”

O líder do PSD, Luís Montenegro, vai reunir-se com o primeiro-ministro nos próximos dias para discutir o novo aeroporto de Lisboa, mas afirma que a decisão é do Governo.



O ónus da decisão sobre a localização do aeroporto não pode ficar nas mãos do PSD, porque quem governa é António Costa, disse Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Hospital de Braga.

“Em primeiro lugar, temos um Governo que em sete anos não decidiu a questão do aeroporto”, começou por referir o presidente social-democrata.

Em segundo lugar, “temos um Governo que está a querer transportar o ónus da decisão para cima do PSD, mas a decisão é sua. Quem tem que decidir e quem lidera o poder executivo em Portugal é o Governo”, sublinhou.

“Se o Partido Socialista não está capaz de governar, pode ir embora, pode pedir a sua demissão”. atira Luís Montenegro.

O líder do PSD esclarece que não está a pedir a demissão do executivo, mas sim “que o Governo se está a demitir do cumprimento da sua função”.