Bolieiro alerta Montenegro para a “autonomia” dos Açores sobre relação com Chega

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, está otimista quanto ao novo PSD e elogia a direção de Montenegro. Em entrevista à Renascença, o líder do executivo açoriano é claro quanto à autonomia do PSD regional em relação às estruturas nacionais. No final do ano, a Assembleia Legislativa Regional irá discutir e votar o Orçamento açoriano para 2023 e José Manuel Bolieiro lembra que o acordo de incidência parlamentar com o partido de André Ventura foi necessário "para garantir estabilidade e responsabilidade parlamentar para uma legislatura inteira" Como é que avalia esta nova direção de Luís Montenegro? Parece-lhe que consegue juntar todas as fações do partido? Será que é desta que o PSD se vai unificar? A estratégia é a confirmação da minha própria convicção, desde sempre enquanto social-democrata: o PSD é um partido de causas, de missão democrática, de serviço ao país. Precisa, pois, de assegurar no quadro dos seus princípios e dos seus valores, da componente ideológica e doutrinária, a apresentação de uma alternativa de governo ao país. E isto está muito bem patente na estratégia do PSD de Luís Montenegro. Num período em que a nossa expectativa e a dos portugueses em geral, no quadro das regras democráticas, de que com uma maioria absoluta e expectativa de uma legislatura completa, termos o tempo necessário para conjugar na liderança da oposição um partido corretivo dos desmandos da governação, de uma desorientação altamente penalizadora do interesse nacional e, por isso, firmeza na oposição crítica e numa oposição assertiva. A mudança das lideranças, sem com isso desconsiderar o histórico, porque fizemos o que estava ao nosso alcance, é sobretudo uma oportunidade também de renovar de esperança. E esta renovação de esperança fica aqui alcançada igualmente por outro elemento decisivo que se revelou no congresso: a unidade. Não há unanimismo porque há pluralidade de opinião criativa, geradora de riqueza no debate interno do partido, mas unidade funcional, unidade estratégica para afirmar o partido como uma verdadeira alternativa reformista da democracia portuguesa.

Os nomes escolhidos para os cargos de direção. Parece-lhe que é a forma de sanar as feridas e recomeçar? Sim! Também é a atitude muito ética e clara do anterior líder, o Dr. Rui Rio, que não se apresenta como alguém que sai amargurado, mas sim de consciência tranquila quanto ao seu trabalho e à perspectiva de, para o seu lugar do pensamento estratégico, colaborar com o novo líder e com o partido. A conjugação de tantas outras figuras que foram, aliás, candidatos à liderança do partido no passado recente, como a de Jorge Moreira da Silva, aqui também bem demonstrativa de que a esta unidade estratégica. Ninguém prescinde do seu pensamento, da sua uma forma de ver a intervenção do Partido Social Democrata, mas de forma convergente e não divergente. Plural na opinião e no pensamento, mas convergente na unidade estratégica do PSD. É presidente do Governo Regional dos Açores. Com a direção de Luís Montenegro muda alguma coisa na forma como se tem de articular com os outros partidos? Não, não, não muda porque, na verdade, quer com o Dr.Rui Rio e sob a minha presidência do PSD Açores e depois líder da governação plural, através de uma coligação nos Açores, ficou sempre bem patente: nós somos autónomos sob o ponto de vista da região em relação à República, como também no quadro partidário, a estrutura da Comissão Política Regional é autónoma em relação à Comissão Política Nacional. Essa matéria é do domínio da decisão do PSD/Açores, do domínio da opção política e governativa que assumimos nos Açores, que a nossa autonomia e respeito por parte da Comissão Política Nacional e de qualquer um dos seus líderes. No entanto, há também uma permanente ligação de coerência com os princípios e valores do PSD enquanto partido de marca portuguesa, democrática, humanista, personalista, defensor da economia de mercado, de garantia da continuidade territorial. Tenho a melhor relação de proximidade com o Dr. Luís Montenegro e tenho por certo o seu compromisso com a autonomia, aliás, já no quadro da sua candidatura nas eleições directas do partido. Portanto, faremos sempre uma estratégia conjunta.