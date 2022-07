Grande maioria dos portugueses quer mais investimento do Estado em Cultura

A grande maioria dos portugueses (75%) considera que o Estado deveria investir mais em Cultura, de acordo com os resultados de um estudo da consultora Qmetrics, realizado para a plataforma Gerador, divulgado terça-feira.



No caso dos inquiridos com nível de escolaridade superior, essa percentagem chega aos 81,8%, segundo o barómetro anual sobre a percepção da cultura em Portugal, promovido pela plataforma Gerador e divulgado terça-feira no festival e fórum de discussão Oeiras Ignição Gerador, a decorrer até quarta-feira no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, e área circundante, em Carnaxide, Oeiras.

Embora tenha decrescido dez pontos percentuais em relação ao ano passado (85%), a percentagem de portugueses que considera que o Estado deveria investir mais em Cultura mantém-se bastante elevada.



O estudo, realizado pela consultora Qmetrics para a plataforma independente de jornalismo, cultura e educação Gerador, foi feito com uma amostra de 1200 pessoas, a partir dos 15 anos, de Portugal continental e ilhas, desenhada de forma a respeitar as características da população.

As entrevistas ocorreram entre 22 de março e 19 de abril.