Governo e Banco de Fomento chamados ao parlamento sobre fundos para empresa de Mário Ferreira

A comissão parlamentar de Economia aprovou esta quarta-feira as audições do ministro da Economia, do secretário de Estado do Planeamento, e do Banco de Fomento, sobre a atribuição de fundos do PRR à Pluris Investment, de Mário Ferreira.

Em causa estão os requerimentos do PSD, do Bloco de Esquerda (BE) e do PAN, aprovados por unanimidade na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, para audições com caráter de urgência, com data a definir, do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, do secretário de Estado do Planeamento, Eduardo Pinheiro, e da presidente executiva do Banco Português de Fomento.

O Banco Português de Fomento, que tem desde final de junho Celeste Hagatong e Ana Rodrigues de Sousa Carvalho como presidente e presidente executiva, respetivamente, divulgou a lista dos investimentos do Programa de Recapitalização Estratégica, criado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para apoiar empresas afetadas pela pandemia.

De um montante total de 76,7 milhões de euros, 40 milhões (52%) terão como destino a Pluris Investment, do empresário Mário Ferreira.

Uma das empresas do grupo Pluris Investments, detida através da Mysticinvest Holding, é a Douroazul, que adquiriu o navio Atlântida aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo por cerca de 8,5 milhões de euros, tendo sido depois vendido, segundo o Diário Económico, por 17 milhões de euros.