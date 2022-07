À falta de Pedro Nuno Santos, PCP ouve trabalhadores dos CTT no Parlamento

Em junho, os comunistas viram chumbado o requerimento que apresentaram para ouvir na comissão parlamentar de economia o ministro das Infraestruturas, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) e as organizações representativas dos trabalhadores dos CTT. Chumbo consumado, o PCP opta por realizar uma audição pública com associações.



Não contentes e impedidos de ouvir Pedro Nuno Santos e o regulador sobre o que consideram ser a "degradação do serviço público postal" que tem acontecido desde a privatização da empresa, o PCP vai agora à volta e ouve (pelo menos) os representantes dos trabalhadores ao Parlamento.

A audição pública acontece esta quarta-feira, no antigo refeitório dos frades, com a líder parlamentar comunista a dizer que vê com "muita preocupação" as informações que lhe têm chegado da empresa e "que revelam a degradação do serviço postal no nosso país, atraso na entrega do correio ou o encerramento de vários postos".

Nunca convencidos com a privatização dos CTT e muito menos com a nova concessão à empresa do serviço postal universal assinada em fevereiro, Paula Santos diz à Renascença que todas estas decisões "têm sido extremamente negativas para a população".

"É importante ouvir os trabalhadores", assume a deputada comunista, argumentando que "a realidade mostra que a nacionalização é cada vez mais necessária, a verdade é essa". Aliás, a tecla batida pelo PCP é sempre a mesma: a solução passa pelo controlo público da empresa.

A privatização dos CTT vem de trás, mas "há aqui uma responsabilidade grande do PS", acusa Paula Santos, porque foi "este Governo que dedidiu a renovação" da concessão do serviço público postal.

Questionada se o país pode esperar para breve manifestações e greves dos trabalhadores dos CTT à boleia desta audição, Paula Santos responde que isso cabe aos próprios e às organizações sindicais, mas admite que "ao longo dos anos tem vindo a acontecer a luta".

A líder parlamentar do PCP considera ainda que "ao contrário do que é referido", os CTT prestam um "serviço que não está para desaparecer e tem um cariz de grande proximidade às populações", acusando que "para o privado aquilo que importa há-de ser sempre o que é mais rentável".