PS em modo "amorfo" dá tempo a Pedro Nuno para "lamber as feridas"

Não mexe, não respira. O PS tem adotado a estratégia de deixar que o tempo passe e que caia no esquecimento a polémica em torno do novo aeroporto de Lisboa e do despacho de Pedro Nuno Santos revogado pelo primeiro-ministro. E é isso que se espera que aconteça na Comissão Nacional deste sábado, que irá decorrer na Gafanha da Nazaré, em pleno distrito do ministro das Infraestruturas.



António Costa deu o assunto por encerrado com um "agora, é seguir em frente" e ninguém espera que na reunião do órgão máximo do PS entre congressos seja o próprio a dar explicações ou a tocar no tema na intervenção que fará à porta aberta e muito menos na parte fechada aos jornalistas.

É o caso de Alexandra Leitão, deputada e membro da Comissão Nacional do PS, que, em declarações ao programa da Renascença 'São Bento à Sexta', diz abertamente que não lhe "parece que seja do interesse do Governo e do PS mexer mais neste assunto". Ou seja, não há interesse em dar explicações para fora e muito menos para dentro do partido.

A ex-ministra da Administração Pública diz mesmo que não crê que "seja particularmente apropriado" levantar a lebre perante os dirigentes nacionais e que "pessoalmente" não vê razão para que seja o próprio Costa a trazer o assunto à baila na intervenção que irá fazer. "Não a consideraria necessária".

A estratégia é manter o silêncio sobre uma situação que Alexandra Leitão classifica como "desagradável" e que "não favoreceu a imagem do Governo", mas que "vai tender a esbater-se com o tempo".

O estado maior socialista conta assim com uma realidade dinâmica e com a "voragem dos acontecimentos" que "é tão grande" que uma polémica destas, por mais grave que seja e que, de resto, envolve um ministro com ambições a ser um dia líder do PS, "não terá um alcance tão longo como o que se podia prever", assume esta dirigente nacional.

Já lá vai uma semana, tudo se resolveu "muito rapidamente", com Alexandra Leitão a desculpar Pedro Nuno com "a vontade" que este tem "de fazer coisas". O caso faz mossa ao ministro das Infraestruturas, "se calhar esta semana e a próxima não serão as melhores semanas da vida dele", admite, mas não o fragiliza.

Um PS "amorfo" que não dá, nem pede explicações

E, afinal, como é que se explica o desaire de Pedro Nuno Santos, o porquê da sua manutenção no Governo e como é que o PS vai gerir daqui para a frente a questão do novo aeroporto de Lisboa? São questões que o partido mantém como tabú. Se há quem entenda que assim permaneça, como Alexandra Leitão, há socialistas que não compreendem como é que "ninguém dá explicações e ninguém discute".

"Há uma certa falta de explicações sobre como resolver os problemas", desabafa um deputado socialista que salienta que esta semana houve uma reunião do grupo parlamentar com António Costa para discutir a Agenda do Trabalho Digno e que o tema do aeroporto foi pura e simplesmente ignorado.

Esse e outros temas quentes como a situação na saúde. "Mesmo na questão da saúde é preciso dar uma explicação sobre como isto se vai resolver", diz este deputado que acrescenta que a Comissão Nacional deste sábado "devia ser o momento para ser dito como vai ser daqui para a frente". Conclusão sobre o que vai acontecer em Ílhavo : "Vai ser amorfo".