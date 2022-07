António Costa. Medo de ouvir os portugueses não deve travar regionalização

O secretário-geral do PS considerou, este sábado, que não se pode deixar de fazer o referendo sobre a regionalização por haver medo de ouvir os portugueses, reagindo à oposição do líder do PSD a esta consulta.

"Não se pode deixar de fazer [o referendo] porque se tem medo de ouvir os portugueses. Eu até compreendo a posição do PSD, porque de facto, nos últimos anos, cada vez que os portugueses foram ouvidos só disseram coisas que o PSD não gostou que os portugueses tivessem dito", declarou António Costa na intervenção que proferiu na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, que decorre em Ilhavo, Aveiro.

De acordo com o líder socialista e primeiro-ministro, "por uma questão de oportunidade temporal" não deve deixar de se "fazer aquilo que deve ser feito".

António Costa salientou que, em 2024, os partidos têm o dever de "avaliar se é ou não oportuno" ouvir os portugueses sobre o processo de regionalização.

No encerramento do 40.º Congresso do PSD, no último domingo, o novo líder dos sociais-democratas, Luís Montenegro defendeu que o referendo em 2024 "não é adequado", devido à grave situação internacional e às consequências económicas e sociais muito sérias estão a atingir os portugueses.

Avisou ainda que se o Governo decidir avançar, o fará sem o apoio do PSD. Uns dias depois, após uma audiência com o Presidente da República, Montenegro alargou até ao final da legislatura, em 2026, a sua oposição ao referendo.