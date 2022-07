Parlamento chumba projetos para aliviar dívida da Ucrânia

O projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre o perdão total da dívida à Ucrânia, o projeto de resolução do Chega que defendia uma moratória e a proposta do PAN sobre a possibilidade de renegociação, foram esta sexta-feira rejeitados no parlamento.

Na apresentação do projeto de resolução do Bloco de Esquerda (BE), a deputada Mariana Mortágua, defendeu claramente o perdão total da dívida externa ao país invadido pela Rússia alertando, durante o debate na Assembleia da República, que o Banco Mundial ainda não classificou a Ucrânia "como país em guerra".

O facto de a Ucrânia não ter sido classificado como "país em guerra" dificulta seriamente a situação financeira de Kiev, no que diz respeito à dívida.

Para a deputada do BE seria fundamental libertar a Ucrânia do "jugo da dívida" ajudando desta forma "um país alvo de guerra" e o "Estado (Ucrânia) mais pobre da Europa".

O Bloco de Esquerda referiu ainda, entre outras medidas, que a Comissão Europeia decidiu emprestar 1,2 mil milhões de euros à Ucrânia "no contexto de um memorando de entendimento" e que o governo de Kiev é obrigado a cortes de salários, pensões e apoios sociais para fazer cumprir os pagamentos.

O projeto de resolução sobre o perdão total da dívida foi rejeitado com os votos do PS e do PCP, tendo contado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, PAN e Livre.

O PSD o Chega e a Iniciativa Liberal abstiveram-se.