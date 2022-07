CDS convoca congresso para alterar estatutos

O CDS-PP acaba de convocar um congresso para a próxima semana, no dia 16 de julho, um sábado. Os centristas reúnem o órgão de direção máximo em Aveiro.

Ao que a Renascença apurou, o Congresso servirá para mudança dos estatutos.

É sabido que o novo líder do CDS, Nuno Melo, quer dar início ao pagamento de quotas de militantes, como forma de financiar o partido, que tem nesta altura uma grave situação de liquidez.

Fonte do partido disse ainda à Renascença que a reunião magna se realiza no Centro de Congressos de Aveiro, distrito que é tradicionalmente um bastião do CDS.

O congresso deverá ainda servir para debate político, numa antecipação ao debate do Estado da Nação, que se realiza dia 20 no Parlamento, mas sem a presença do CDS, que perdeu a sua representar na Assembleia da República nas últimas eleições legislativas.