PS responde ao PSD sobre debates quinzenais: "Falamos com o PSD A ou B?"

O líder parlamentar do PS afirma-se aberto a um consenso sobre a periodicidade dos debates com o Governo, em particular com o primeiro-ministro, mas quer saber se fala com o “PPD/PSD A ou com o PPD/PSD B”.

Esta posição foi transmitida por Eurico Brilhante Dias no final da reunião semanal do Grupo Parlamentar do PS, esta quinta-feira, depois de interrogado se está disponível para um consenso com o PSD em matéria de revisão do Regimento da Assembleia da República.

Na quarta-feira, o PSD anunciou que propôs o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro no parlamento. Hoje, o PS fez saber que propõe a realização de debates mensais com o primeiro-ministro, tal como acontecia entre 1996 e 2007, e que o Governo esteja presente quinzenalmente no plenário da Assembleia da República.

“Nós falamos com o PPD/PSD A e às vezes falamos com o PPD/PSD B, e nem sempre a consistência entre o A e o B é absoluta. Por isso, às vezes, eles próprios tropeçam nas suas incongruências”, declarou o líder da bancada socialista, numa alusão aos reflexos na frente parlamentar da mudança de liderança dos sociais-democratas.

Eurico Brilhante Dias começou por referir que o PS propõe um modelo de debate quinzenal, interpolado entre o primeiro-ministro e um ministro setorial, seguindo a perspetiva inerente ao acordo quadro firmado com o PSD na anterior legislatura, quando os socialistas não dispunham de maioria absoluta na Assembleia da República.