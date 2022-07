PS escolhe violência doméstica como tema principal da atual sessão legislativa

O PS escolheu a luta contra a violência doméstica como temática prioritária para a atual sessão legislativa, cuja agenda começa já na próxima semana com uma visita a um projeto de apoio a vítimas no distrito de Setúbal.

“O grupo parlamentar assumiu o combate à violência doméstica como o tema, o tópico que acompanharemos em toda a sessão legislativa”, anunciou esta quinta-feira o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, em declarações nos Passos Perdidos do Parlamento, depois de uma reunião da sua bancada.

Sob o lema “Luta contra a violência doméstica: Um combate que é de todos”, o PS vai associar-se a esta temática “até setembro de 2023”.

A primeira reunião descentralizada do Grupo Parlamentar do PS nesta legislatura vai realizar-se na próxima segunda e terça-feira, no distrito de Setúbal, com enfoque na preparação do debate do Estado da Nação – em 20 de julho -, mas também haverá espaço “para conhecer um projeto local de apoio às vítimas de violência doméstica”, disse.

Na reunião da bancada socialista também foi abordado o debate de sexta-feira sobre a Agenda do Trabalho Digno. Eurico Brilhante Dias anunciou que o partido pretende continuar a discutir os projetos dos restantes grupos parlamentares após o debate na generalidade.

“A orientação que temos e que dei aos deputados do PS que estão na 10.ª comissão [Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão] é a de propor que esse trabalho possa continuar e que os grupos parlamentares que assim o entendam possam apresentar requerimentos de baixa à especialidade”, elaborou o deputado.

No entanto, Eurico Brilhante Dias advertiu que, tal como estão, “discorda da larga maioria das propostas” apresentadas pelos outros partidos.