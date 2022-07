PAN pede audição do Banco de Fomento e do ministro das Finanças sobre apoios a Mário Ferreira

O PAN pediu hoje a audição urgente da presidente do Banco Português de Fomento e do ministro das Finanças na Assembleia da República para darem esclarecimentos sobre a atribuição de apoios no âmbito do Programa de Recapitalização Estratégica.

Num requerimento entregue hoje na comissão parlamentar de Economia, o partido Pessoas-Animais-Natureza justifica ainda a necessidade de audição com as notícias do "défice de pessoal" no Banco de Fomento e com as notícias de que metade da dotação do programa de recapitalização foi atribuída à empresa Pluris Investments, uma "holding" de Mário Ferreira, para apoiar as suas empresas de turismo.

"Além de um excesso de concentração dos apoios num reduzido número de empresas (12) e em especial em grandes empresas do sector do turismo (4), é especialmente preocupante a atribuição de mais de metade da dotação deste programa (52%) à Pluris Investments, uma holding do empresário Mário Ferreira, para apoio à sua atividade na área do turismo", refere o partido ecologista em comunicado.