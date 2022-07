Novo aeroporto. Futuro líder parlamentar do PSD defende Portela+Montijo

O candidato a líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, mantém a sua posição pessoal a favor da solução Portela +1 para o novo aeroporto de Lisboa.



Em declarações ao programa Casa Comum da Renascença, Joaquim Miranda Sarmento assume ser partidário da solução de manutenção do aeroporto da Portela, com a solução complementar situada no Montijo.

“É a minha opinião pessoal e não mudou nos últimos anos: devemos manter a Portela. O Portela + 1 pode ficar em aberto. O mais 1 que faz sentido é o Montijo, mas é discutível se deve ser o Montijo ou Alcochete, como também é discutível quem defende que a Portela deve acabar.”

O novo líder do PSD, Luís Montenegro, promete dar a sua opinião ao primeiro-ministro, mas ainda não revelou a opção do partido.

Joaquim Miranda Sarmento defende que a opção Alcochete é cara e fica demasiado longe de Lisboa.

“Só há duas cidades europeias importantes que têm o seu principal aeroporto tão longe: Milão e Atenas. Para uma cidade de média dimensão, que está no extremo da Europa, ter um aeroporto tão longe, obriga a um investimento nas acessibilidades para que a viagem do aeroporto ao centro da cidade seja relativamente rápida, que eu tenho muitas dúvidas que o país tenha condições do ponto de vista das suas finanças públicas para fazer essas acessibilidades no próximos anos”, sublinha o deputado social-democrata no Casa Comum da Renascença.

O candidato a líder parlamentar do PSD considera que não há problema em Luís Montenegro liderar a oposição sem ter assento na Assembleia da República.