🔴 Moção de censura. "O Chega vocifera muito, mas nada resolve", diz Costa

A Assembleia da República debate e vota esta quarta-feira uma moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, que está chumbada à partida dada a maioria absoluta do PS, e o proponente deverá ficar isolado no voto a favor.

Pelas 15h00, André Ventura arrancou o debate a dizer que o primeiro-ministro, António Costa, só está aqui "porque os seus ministros não deram a resposta digna".

O presidente do Chega afirma que Marta Temido só está no Governo por "teimosia do Primeiro-ministro, António Costa".

Portugal tem “o gasóleo mais caro do mundo” e “as famílias portuguesas não aguentam mais”, afirma André Ventura.

Na resposta, o primeiro-ministro disse que "esta moção de censura é um exercício de oportunidade com os outros partidos da oposição" e "converteu-se numa moção de censura a partes da oposição".

"Como é próprio dos populistas, o Chega vocifera muito, mas nada resolve ou propõe", declarou António Costa.

O chefe do Governo garante estar atento ao aumento do custo de vida em Portugal e dá o exemplo das medidas para conter os aumentos dos preços da eletricidade ou dos combustíveis.

"Já mobilizámos 1.682 milhões em apoios" para apoiar as famílias portugueses em tempo de escala dos preços, disse António Costa.

A moção de censura foi anunciada na sexta-feira por André Ventura, justificando com um conjunto de situações que passam pelo “caos absoluto na saúde”, as opções do Governo face ao aumento dos preços dos combustíveis, culminando no “ato politicamente mais grave” envolvendo o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Na moção de censura, intitulada "acabar com a deterioração constante da credibilidade do Governo e o empobrecimento crónico dos portugueses", o partido acusa o Governo de estar "sem estratégia".



Apontando que a situação em torno do novo aeroporto de Lisboa foi “a gota de água”, o partido assinala que “por bem menos do que esta absoluta confusão institucional, o então Presidente da República, Jorge Sampaio, dissolveu a Assembleia da República” quando era primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.



O debate, que começou às 15h00, tem duração prevista de mais de três horas e a moção será votada logo após a discussão.



Na terça-feira, PSD e Iniciativa Liberal anunciaram que vão abster-se na votação da moção de censura, enquanto BE e PCP vão votar contra, tal como o PS, partido que está no Governo e que tem maioria absoluta dos deputados à Assembleia da República.



Os deputados únicos do PAN, Inês Sousa Real, e do Livre, Rui Tavares, ainda não anunciaram qual será o seu sentido de voto.