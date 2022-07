BE vai abster-se na agenda do trabalho digno na generalidade e critica recuos do Governo

A coordenadora do BE anunciou esta quarta-feira a abstenção na generalidade na proposta da agenda do trabalho digno, avisando que votará contra na votação final caso se mantenha o recuo “perigoso e inaceitável” do Governo quanto às plataformas digitais.

O BE promoveu esta manhã uma audição parlamentar sobre os direitos para os trabalhadores das plataformas, uma sessão que decorreu dois dias antes de a Assembleia da República discutir a proposta de lei do Governo de alteração de legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno.

“Esta agenda do trabalho digno, tendo um recuo inexplicável face ao que defende o PS europeu, face ao que está na agenda do trabalho digno, versão inicial e que se inspirava no Livro Verde que o Governo encomendou, é para nós tão incompreensível como perigosa e inaceitável”, afirmou Catarina Martins na sua intervenção.

Por isso, a coordenadora do BE anunciou que o partido decidiu “abster-se na votação na generalidade da agenda do trabalho digno” para sinalizar que os bloquistas vão “na especialidade lutar contra este recuo e lutar para essa consideração básica de que quem trabalha para as plataformas tem de ter direito a um contrato de trabalho com a plataforma”.