PCP vota contra moção de censura ao Governo

O Grupo Parlamentar do PCP vai votar contra a moção de censura apresentada pelo Chega, que vai ser debatida na quarta-feira, por considerar que a iniciativa da bancada de extrema-direita "não propõe soluções" para os problemas do país.

Numa resposta enviada à Lusa, o PCP demarca-se da iniciativa apresentada pelo partido de André Ventura e fonte de bancada comunista argumenta que "a moção apresentada pelo Chega não propõe soluções" para os problemas que o país enfrenta.

"O Chega utiliza problemas reais não com o objetivo de dar resposta aos trabalhadores e às populações, mas com projetos e políticas que só contribuem para os agravar. O PCP não contribuirá para essa manobra, por isso, votará contra a moção de censura", sustenta o PCP.

O partido mantém a abordagem que tem tido: exigir ao Governo de António Costa que "concretize as soluções que são necessárias" para fazer face ao aumento do custo de vida -- na ótica do PCP com salários e pensões adequados à inflação e o controlo de preços.

A bancada comunista advoga, no entanto, que a maioria absoluta socialista "não concretiza porque não quer".