Costa e grupo parlamentar do PS debatem agenda do trabalho digno

O primeiro-ministro, António Costa, vai reunir-se esta terça-feira à tarde com o grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) para debater a agenda do trabalho digno.

António Costa será acompanhado pelas ministras dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

A legislação em torno da agenda do trabalho digno será debatida e votada no Parlamento esta semana.

O debate está marcado para sexta-feira, com vários projetos de lei a serem discutidos ao mesmo tempo que a proposta do Governo.

A reunião do primeiro-ministro com a bancada socialista está marcada para as 17h30, na sala do senado.

