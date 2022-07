Cavaco Silva agradece a Marcelo “empenho muito forte e apoio indiscutível” na EPIS

O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva agradeceu o “empenho muito forte e apoio indiscutível” do seu sucessor Marcelo Rebelo de Sousa na associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social, que “está viva e bem viva”.

Cavaco Silva regressou esta terça-feira ao Jardim da Cascata do Palácio de Belém “com uma profunda alegria que se confunde com emoção” para se associar à celebração dos 15 anos da EPIS, uma cerimónia no final da qual Marcelo Rebelo de Sousa o condecorou com o Grande-Colar da Ordem do Infante D. Henrique.

“A EPIS está viva e bem viva”, sublinhou, considerando que a equipa, a cooperação com entidades públicas e os empresários e gestores são importantes para a vitalidade da associação.

No entanto, o antigo chefe de Estado não tem “a mínima dúvida de que a vitalidade da EPIS não seria aquilo que é hoje sem o empenho muito forte, um apoio indiscutível do senhor Presidente da República”, Marcelo Rebelo de Sousa.

“Sei muito bem que sem o apoio do senhor Presidente da República não seria fácil mobilizar e consolidar a base empresarial da EPIS, não seria fácil conseguir a colaboração empenhada das entidades públicas e também o seu apoio tem sido fundamental para o entusiasmo e a dedicação da equipa da EPIS”, enalteceu.