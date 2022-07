Temer lamenta atitude de Bolsonaro e elogia reação de Marcelo

Michel Temer, ex-Presidente do Brasil, lamentou hoje a atitude do chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, para com o seu homólogo português e elogiou o modo "muito delicado" como Marcelo Rebelo de Sousa reagiu.

Antes de se reunir com o Presidente português, num hotel de São Paulo, Michel Temer foi questionado pelos jornalistas sobre a decisão de Jair Bolsonaro de cancelar o encontro oficial que estava agendado para hoje, em Brasília.

"Eu lamento. Eu acho que seria um grande momento até para praticamente dar início às comemorações da independência do Brasil. Uma boa conversa do Presidente de Portugal com o Presidente do Brasil seria extremamente útil. É uma pena que tenha acontecido este desencontro", declarou Michel Temer.

Na sua opinião, "o Presidente Marcelo foi muito delicado quando disse: olhe, quem convida é que mantém ou não mantém o convite, eu não tenho nenhum problema em relação a isso".

"Eu vou dizer a ele [Marcelo Rebelo de Sousa] que lamento muito o que aconteceu. Agora, não tenho condições institucionais - eu não ocupo nenhum cargo público - para falar em nome do Brasil", acrescentou Temer.