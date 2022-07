Regionalização. Presidente da Câmara de Braga discorda da opção de Montenegro

O presidente da Comunidade Intermunicipal do Cávado, Ricardo Rio, discorda da posição do novo líder do PSD sobre a regionalização, considerando que a criação de regiões administrativas é “premente em qualquer circunstância”.

Ricardo Rio (PSD), que é também presidente da Câmara de Braga, adiantou que a posição assumida no domingo por Luís Montenegro vai inviabilizar a concretização da regionalização “num horizonte próximo”.

“Discordo [da posição de Luís Montenegro]. Sou defensor do processo de regionalização e acho que ele seria premente em qualquer circunstância”, referiu.

O novo presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou no domingo que um referendo sobre a regionalização em 2024, com a atual situação, será “uma irresponsabilidade, uma precipitação e um erro”.

No encerramento do 40.º Congresso do PSD, Luís Montenegro referiu que o referendo em 2024 “não é adequado”, devido à grave situação internacional e às consequências económicas e sociais muito sérias estão a atingir os portugueses.